МВФ не готов участвовать в программе помощи Греции
Международный валютный фонд заявил, что не готов участвовать в программе ЕС по предоставлению нового транша экономической помощи для Греции.
Представитель МВФ пояснил журналистам, что кредиторы Евросоюза должны более подробно определить, какие меры поддержки они планируют предпринять, передает Русская служба Би-Би-Си.
По словам представителя фонда, от ЕС требуется предоставить "четкий, детализированный план реструктуризации долга Греции", прежде чем МВФ сможет одобрить выделение нового займа.
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При этом в МВФ отмечают, что в переговорах по греческому долгу достигнут серьезный прогресс.
Как сообщал УНИАН, министры финансов Еврозоны согласовали в среду рано утром выделение Греции второго транша макрофинансовой помощи в размере €10,3 млрд. Ожидается, что сумма будет переведена двумя траншами. Первый платеж составит €7,5 млрд, и он может быть осуществлен уже во второй половине июня.