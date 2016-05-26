МВФ не готов участвовать в программе помощи Греции

Представитель МВФ пояснил журналистам, что кредиторы Евросоюза должны более подробно определить, какие меры поддержки они планируют предпринять, передает Русская служба Би-Би-Си.

По словам представителя фонда, от ЕС требуется предоставить "четкий, детализированный план реструктуризации долга Греции", прежде чем МВФ сможет одобрить выделение нового займа.

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При этом в МВФ отмечают, что в переговорах по греческому долгу достигнут серьезный прогресс.

Как сообщал УНИАН, министры финансов Еврозоны согласовали в среду рано утром выделение Греции второго транша макрофинансовой помощи в размере €10,3 млрд. Ожидается, что сумма будет переведена двумя траншами. Первый платеж составит €7,5 млрд, и он может быть осуществлен уже во второй половине июня.