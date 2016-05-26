Нацбанк сокращает с июня срок депонирования гривни для покупки валюты до 1 дня

Национальный банк Украины в рамках постепенной либерализации валютного рынка сокращает срок депонирования банками гривневых средств для покупки валюты по поручению клиентов до 1 дня (режим Т + 1) с 2 дней (режим Т + 2), установленных ранее.

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №332, вступающее в силу с 1 июня.

Как отметил НБУ, проведение таких операций по-прежнему требует подтверждения со стороны регулятора для предупреждения непродуктивного оттока капитала, но теперь сроки проверки контрактов и сроки предварительного депонирования гривни могут отличаться.

В частности, купить валюту можно будет на второй день после предоставления Национальному банку информации для подтверждения операции, но у клиента будет возможность перечислить средства в гривне на отдельный счет за день до подтверждения регулятора либо перечислить средства на отдельный счет за день до даты покупки иностранной валюты после подтверждения регулятора, которое действует в течение 30 дней.

В то же время, банки должны будут предоставлять Национальному банку информацию об объеме гривни, депонированной для будущей покупки валюты, с помощью Системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке одновременно с информацией об общем объеме обязательной продажи, запланированной на следующий рабочий день - до 18:15 текущего дня.

Читайте такжеНацбанк поддерживает отмену 2% пенсионного сбора при покупке валюты

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины продолжил постепенную либерализацию временных антикризисных ограничений на валютном рынке, введенных в 2014-2015 годы, в том числе с 11 мая освободил от обязательной продажи валюту, поступающую для осуществления иностранных инвестиций в Украину. Также регулятор сократил на один день срок бронирования уполномоченными банками гривневых средств для покупки валюты по поручению клиентов, и теперь покупка валюты будет возможна на третий операционный день (режим "Т+2").

Регулятор анонсировал дальнейшее смягчение административных ограничений на валютном рынке после возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом. В частности, заявил о планах отменить запрет на репатриацию дивидендов по результатам оценки их объемов.

В настоящее время на рынке продолжает действовать еще ряд ограничений для граждан и бизнеса: в частности, лимит выдачи гривневой наличности через кассы и банкоматы в 500 тысяч гривень в гривне и в эквиваленте 50 тысяч гривень в валюте на одного клиента в сутки; лимит покупки наличной валюты физлицами до эквивалента 6 тысяч гривень в день; обязательная продажа 75% валютной выручки и 90-дневный контроль расчетов по внешнеэкономическим контрактам; запрет досрочного погашения кредитов резидентами нерезидентам; запрет возврата инвестиций и перечисления дивидендов иностранным инвесторам; обязательство банков согласовывать с НБУ заявки на покупку валюты свыше эквивалента 50 тысяч долларов США.