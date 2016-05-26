Депутаты предлагают вернуть спецпенсии госслужащим с достаточным стажем

Депутаты предлагают Верховной Раде вернуть право на получение спецпенсии высокопоставленным чиновникам, депутатам, судьям, работникам прокуратуры и прочим категориям работников, которые ранее имели соответствующее право и по состоянию на 1 июня 2015 года имеют стаж службы не менее 10 лет.

Соответствующий законопроект №4608-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования системы пенсионного обеспечения, установления единых принципов назначения пенсий и внедрение накопительного уровня пенсионного страхования", внесенный группой депутатов из разных фракций, находится на рассмотрении Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения.

Данный законопроект является альтернативным к правительственному проекту закона №4608. Наравне с правительственным он предлагает ввести с 1 июля 2017 года обязательный второй, накопительный, уровень пенсионного обеспечения.

В то же время, как указывается в пояснительной записке, до июня 2015 года законодательством было предусмотрено право на назначение специальной пенсии при наличии не менее 10 лет специального стажа работы на госслужбе, в Нацбанке, прокуратуре, судах, а также народным депутатам, дипломатам, чиновникам местных органов власти и другим. С июня прошлого года спецпенсии были отменены, и для выхода на пенсию данных категорий работников применялись общие правила закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Однако, как утверждают авторы законопроекта, данная категория работников уплачивала единый социальный взнос по повышенной ставке. "Следовательно, с целью соблюдения основных страховых принципов общеобязательного государственного пенсионного страхования и соблюдения государственных гарантий реализации застрахованными лицами своих прав, целесообразно сохранить для тех категорий граждан, которые в течение многих лет платили повышенные размеры отчислений в фонды социального страхования (при минимально необходимых 10 годах), определенные гарантии получения надлежащих пенсионных выплат, которые были определены для них работодателем (государством) в начале трудовой деятельности", - указывается в пояснительной записке. Таким образом, депутаты предлагают оставить право выхода на пенсию по старым правилам для тех, кто имел право на спецпенсию и уже обладает необходимым для этого стажем.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 2 марта 2015 года приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о пенсионном обеспечении". Согласно изменениям, внесенным законом, Пенсионный фонд Украины с 1 июня 2015 года прекратил назначение спецпенсий депутатам, министрам, судьям, прокурорам, таможенникам, налоговикам и другим бюджетникам.

По словам министра социальной политики Павла Розенко, все пенсии высокопоставленным чиновникам назначаются в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

При этом данная норма не касается ученых и военнослужащих.