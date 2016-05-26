Нацбанк сегодня объявит решение по учетной ставке

Национальный банк Украины сегодня, 26 мая, объявит решение по монетарной политике, в том числе по учетной ставке НБУ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе регулятора, брифинг по монетарной политике состоится согласно графику сегодня, 26 мая, в 14:00 в помещении Национального банка Украины.

По оценкам опрошенных УНИАН экспертов, правление НБУ может принять решение о сохранении учетной ставки на прежнем уровне либо о ее символическом снижении на 1 процентный пункт.

Так, по мнению специалиста отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергея Фурсы, регулятор сегодня может снизить учетную ставку на 1 процентный пункт.

Член Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран затруднился спрогнозировать решение правления НБУ, но отметил, что у регулятора есть все основания для дальнейшего снижения учетной ставки. "Я считаю, что все необходимые условия для снижения ставки есть, и НБУ нужно снизить ставку", - сказал он.

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В то же время, информированный источник на рынке, пожелавший остаться неназванным, сообщил УНИАН, что сегодня будет объявлено решение о сохранении учетной ставки на прежнем уровне, но в дальнейшем Нацбанк продолжит ее снижение.

Как сообщал УНИАН, правление Национального банка Украины приняло решение с 22 апреля 2016 года снизить учетную ставку на 3 п.п. – до 19% годовых с 22% годовых, действующих с 25 сентября 2015 года. Также НБУ усовершенствовал инструментарий монетарной политики, приравняв ставку по депозитным сертификатам на двухнедельный срок к учетной ставке.

Максимальное историческое значение учетной ставки НБУ на уровне 30% годовых действовало с 4 марта до 28 августа 2015 года, после чего регулятор снизил учетную ставку до 27%, а с 25 сентября – до 22% годовых и анонсировал ее дальнейшее снижение при сохранении спокойной ситуации на рынке.