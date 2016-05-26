НБУ удешевил кредиты для экономики - снизил учетную ставку до 18%

Правление Национального банка Украины приняло решение с 27 мая снизить учетную ставку на 1 п.п. или до 18% годовых.

Как сообщили в Национальном банке Украины, продолжение снижения учетной ставки второй месяц подряд, после ее снижения с 22 апреля на 3 п.п. – до 19% годовых, стало возможным благодаря устойчивой тенденции снижения потребительской инфляции, что соответствует инфляционным целям на 2016 и 2017 годы.

По информации регулятора, вслед за учетной ставкой с 27 мая снижается ставка по депозитным сертификатам НБУ на срок 14 дней до уровня учетной ставки или до 18%, ставка по кредитам «овернайт» - до 20% годовых, по депозитным сертификатам «овернайт» - до 16% годовых.

Читайте такжеНацбанк поддерживает отмену 2% пенсионного сбора при покупке валюты

Опрошенные УНИАН эксперты предполагали, что правление НБУ примет решение о сохранении учетной ставки на прежнем уровне либо о ее символическом снижении на 1 процентный пункт.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 22 апреля 2016 года снизил учетную ставку на 3 п.п. – до 19% годовых с 22% годовых, действующих с 25 сентября 2015 года. Также НБУ усовершенствовал инструментарий монетарной политики, приравняв ставку по депозитным сертификатам на двухнедельный срок к учетной ставке.

Максимальное историческое значение учетной ставки НБУ на уровне 30% годовых действовало с 4 марта до 28 августа 2015 года, после чего регулятор снизил учетную ставку до 27%, а с 25 сентября – до 22% годовых и анонсировал ее дальнейшее снижение при сохранении спокойной ситуации на рынке.