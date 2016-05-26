Гонтарева ожидает окончательную версию меморандума с МВФ сегодня-завтра

Национальный банк Украины надеется в ближайшие дни получить окончательную версию обновленного меморандума с Международным валютным фондом по итогам последней миссии.

Об этом сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева на брифинге в Нацбанке.

«После того, как миссия МВФ уехала, я последней версии меморандума, который бы она выслала, еще не видела. Надеюсь, получим сегодня-завтра», - сказала Гонтарева.

По ее словам, все принципиальные моменты меморандума согласованы в период работы миссии, и в настоящее время продолжается техническая работа над документом.

Ранее в Национальном банке сообщили, что ключевым фактором для достижения ценовой стабильности в Украине является продолжение сотрудничества с МВФ, в связи с чем важным фактором является решительность правительства в продолжении реформ, а также их поддержка со стороны Верховной Рады.

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Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй, на 1,7 млрд долл., – 4 августа 2015 года.

На текущий момент стороны согласовали все вопросы по второму пересмотру программы реформ, обсудив различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации.

Ряд экспертов ожидают, что по итогам заседания Совета директоров Фонда Украина получит третий транш кредита, однако он может стать единственным для нашей страны траншем МВФ в текущем году.