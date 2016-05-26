Япония выделила международным организациям $13,6 миллиона на восстановление Донбасса

Япония выделила международным организациям, включая Организацию Объединенных Наций и Международный комитет Красного Креста, 13,6 млн долл. на восстановление пострадавших от боевых действий территорий Донбасса.

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Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко на пресс-конференции в Киеве.

“Средства, которые были предложены премьер-министром Японии господином Абэ, 13,6 млн долларов, передаются тем организациям, которые будут непосредственно осуществлять работу в Донецкой и Луганской областях”, - сказал он.

При этом средства будут предоставлены Программе развития ООН (2,6 млн долл.), Детскому фонду ООН (2,6 млн долл.), Управлению ООН по обслуживанию проектов (2,5 млн долл.), Агентству ООН по делам беженцев (1,9 млн долл.), Всемирной продовольственной программе ООН (1 млн долл.), Международной организации по миграции (1 млн долл.), Международному комитету Красного Креста (1 млн долл.), Офису ООН по координации гуманитарных программ (0,5 млн долл.) и Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (0,43 млн долл.)

В свою очередь, посол Японии Шигеки Суми, присутствовавший на пресс-конференции, отметил, что правительство этой страны готово оказывать поддержку Украине в условиях сложной гуманитарной и военной ситуации.

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“В этом году Япония через международные организации выделила 14 млн долл. для помощи Украине”, - подчеркнул Суми.

По словам посла, частично выделенные средства будут направлены военным госпиталям для лечения и реабилитации пострадавших военных и мирного населения.

Как сообщал УНИАН, договоренность о выделении 13,6 млн долл. на восстановление Донбасса была достигнута во время встречи президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в начале апреля.