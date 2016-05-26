Украинцы с начала года продали валюты на $1 миллиард больше, чем купили

Текущий счет платежного баланса Украины в апреле вернулся к профициту после дефицита в марте, сообщила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева на брифинге.

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По ее словам, благодаря улучшению конъюнктуры на внешних рынках для украинского экспорта среднедневной объем предложения валюты на межбанке вырос со 171 млн долл. США в январе до 231 млн долл. в мае.

Кроме того, как отметила Гонтарева, чистая продажа валюты населением с начала года составила 1,1 млрд долл. США.

Также глава НБУ сообщила, что с середины марта Нацбанк провел на межбанке 26 аукционов по покупке валюты и одну интервенцию по фиксированному курсу, по результатам которых чистая покупка валюты регулятором превысила 1 млрд долл. США.

Как сообщал УНИАН, платежный баланс Украины в марте текущего года, по предварительным данным, сведен с дефицитом на уровне 859 млн долл., что в 2,8 раза больше дефицита по итогам марта 2015 года на уровне 308 млн долл.

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С начала года, за январь-март, сальдо платежного баланса также отрицательное и составляет 813 млн долл., что в 2,4 раза меньше дефицита за аналогичный период предыдущего года на уровне 1,941 млрд долл.

В том числе дефицит текущего счета платежного баланса составил 448 млн долл. в марте и 942 млн долл. – в первом квартале.

Платежный баланс Украины по итогам 2015 года вернулся из дефицитного в профицитное состояние, положительное сальдо составило 849 млн долл. США против отрицательного сальдо в 13,3 млрд долл. США в 2014 году.

Национальный банк Украины прогнозирует профицит сводного платежного баланса в 2016 году на уровне около 1,2 млрд долл., что вместе с поступлениями от МВФ позволит нарастить международные резервы Украины до 18,7 млрд долл.