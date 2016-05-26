Американский инвестфонд выделит более $5,6 миллиона на развитие экономики Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе презентации результатов сотрудничества фонда с Украиной сообщила глава Western NIS Enterprise Fund Ярослава Джонсон.

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«Мы располагаем бюджетом на текущий год более 5,6 млн долл.», - сказала Джонсон.

Глава фонда отметила, что трехлетняя программа технической помощи с бюджетом 30 млн долл. была запущена при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) в 2015 году для Украины и Молдовы.

В сфере продвижения экспорта фонд Western NIS способствовал открытию в сентябре прошлого года соответствующего офиса при Министерстве экономического развития. Также были проведены три бизнес-форума в США, Германии и Нидерландах. В планах фонда на текущий год, как отметила Джонсон, провести два бизнес-форума для продвижения украинского экспорта. Ближайший из них состоится 20-21 июня в Канаде. Также будет создан специальный веб-портал для экспортеров и организованы торговые миссии.

Western NIS финансировал создание Экспортной стратегии Украины и предложений по продвижению украинского экспорта – «Белой книги». Джонсон сообщила, что в 2016 году ее фонд привлечет экспертов Международного Торгового Центра (ITC) для усовершенствования Стратегического плана развития торговли в Украине.

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Также фонд финансирует создание промо-роликов об Украине. В частности, для привлечения инвестиций был создан ролик «Ukraine Open for U», а для рекламы аграрного сектора – «Grow Ukraine». В текущем году планируется создать ролик, рекламирующий IT-потенциал Украины.

Джонсон отметила, что ее фонд профинансировал проведение конкурсов по отбору глав «Укрзализныци» и «Укрпочты», а сейчас занимается поддержкой программы обучения 40 руководителей государственных компаний.

Как отметил чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Джеффри Пайетт, первые результаты трехлетней программы технической помощи превысили ожидания. «Мы гордимся тем, что предоставили стартовый капитал для развития системы электронных публичных закупок Prozorro. Сейчас эта программа прославилась на весь мир», - сказал Пайетт. Посол отметил, что США и дальше будут сотрудничать с Украиной для развития и продвижения будущих технократических лидеров, которые сегодня трудятся в министерствах. Также США будут помогать правительству в проведении приватизации. «Конечно, критически важным вопросом остается открытость судебной системы Украины», - отметил Пайетт.

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Он выразил поддержку президенту и правительству относительно желания как можно скорее провести изменения в конституции.

Как сообщал УНИАН, украинские дизайнеры при поддержке американского инвестиционного фонда Western NIS Enterprise Fund представят свои коллекции на украинско-канадском бизнес-форуме, который пройдет 20-21 июня в Торонто.

В начале 2016 года Western NIS Enterprise Fund совместно с «Ощадбанком» открыл специальную программу по кредитованию социального предпринимательства в Украине общим объемом 100 млн грн. Программа позволит украинским предпринимателям, преимущественно женщинам, переселенцам и людям с ограниченными возможностями, получить доступ к дешевым финансовым ресурсам в гривне. Программа кредитования социального предпринимательства предлагает своим участникам кредиты в объеме от 250 тыс. грн до 2,5 млн грн сроком на 2-3 года для покупки оборудования или недвижимости, или пополнения оборотных средств. Фиксированная ставка по кредиту - 5-10% в зависимости от проекта.