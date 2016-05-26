Philip Morris Ukraine считает необоснованными претензии ГФС на 4,1 миллиарда гривень

Об этом заявили в пресс-службе Philip Morris Ukraine.

"Сейчас официально штраф еще не начислен. Проверка была завершена 10 мая, а 24 мая истек финальный срок для оформления документов о ее результатах. На сегодня компания Philip Morris Ukraine сих пор не получила никаких выводов и сообщений", – пояснила директор по корпоративным связям компании Наталья Бондаренко.

По ее словам, в 2015-2016 годах компания ввозила в Украину сырье, помещала ее в таможенный режим переработки (с применением условного полного освобождения от налогообложения) и вывозила готовую продукцию за пределы Украины на основании договоров купли-продажи.

Общая стоимость готовой продукции, которая была произведена и экспортирована в режиме переработки на таможенной территории Украины, составляет 97 млн долл.

"Таможенный кодекс позволяет помещать в таможенный режим переработки товары на основании договоров купли-продажи. Такая позиция официально высказывалась Минфином, поддерживается профильным департаментом организации таможенного контроля ГФС", - прокомментировала представитель компании.

Бондаренко добавила, что согласно позиции департамента налогового и таможенного аудита ГФС договора купли-продажи не могут быть основанием для помещения товаров под таможенный режим переработки.

Подход департамента базируется на том, что операции компании должны соответствовать положениям Закона "Об операциях с давальческим сырьем во внешнеэкономических отношениях", который утратил силу еще в 2012 году. Как следствие, предприятие должно уплатить 4,1 млрд грн налогов.

"Мы считаем, что такая позиция ГФС создает существенные репутационные угрозы инвестиционному климату и угрозы для других предприятий. До начала проверки компания работала над стратегией, согласно которой украинское производство рассматривалось как платформа для создания технологического экспортного хаба с соответствующей ресурсной и научной базой", - сообщила директор по корпоративным связям Philip Morris Ukraine.

Согласно плану, предполагалось увеличение экспортной мощности компании до 300 млн долл. ежегодно.

По словам Бондаренко, сейчас под угрозу попадает подписание внешнеэкономических контрактов предприятий, работающих на территории Украины, в том числе Philip Morris Ukraine.

"Мы надеемся, что нам удастся донести нашу позицию до ГФС и продолжить сотрудничество в рабочем режиме. В случае развития пессимистического сценария, компания будет оспаривать решение ГФС согласно официальным административным и судебным процедурам с привлечением экспертов, инвесторов из других секторов бизнеса и международного сообщества для публичного обсуждения ситуации", - добавила она.

Philip Morris International - один из крупнейших мировых производителей табачных изделий. Выпускает сигареты более чем на 50 фабриках, продает их в 160 странах. В Украине компания работает более 15 лет. Производит продукцию на фабрике в Харьковской области. Компания реализует на украинском рынке такие марки сигарет, как Chesterfield, Bond Street, Marlboro, L&M и Parliament.

Как известно, ранее Генеральная прокуратура Украины заподозрила одного из крупнейших телеком-операторов страны – компанию “Киевстар” – в уклонении от налогов в особо крупных размерах.

Пресс-служба ведомства сообщила, что Генпрокуратура "осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по уклонению от уплаты налогов должностными лицами АО "Киевстар" на сумму более 2,3 млрд грн.