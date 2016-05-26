Минэкономразвития ожидает стабильного роста экономики Украины в течение следующих трех лет

Министерство экономического развития и торговли ожидает стабильного роста экономики Украины в течение следующих трех лет и планирует сделать все возможное для его ускорения.

Об этом сообщила заместитель министра Юлия Ковалив на брифинге в Киеве.

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“В сравнении с прошлым годом, когда наша экономика упала почти на 10%, в этом году мы ожидаем роста, стабильного роста в течение следующих трех лет”, - сказала она.

По словам замглавы Минэкономразвития, правительство намерено обеспечить увеличение темпов роста за счет реформ в ключевых секторах экономики.

“Основное задание правительства - ускорить этот рост, заложить фундамент для ключевых изменений в важных для экономики секторах и обеспечить финансовую макростабильность”, - отметила Ковалив.

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Как сообщал УНИАН, падение ВВП Украины в целом за 2015 год по сравнению с предыдущим годом (в постоянных ценах 2010 года), без учета оккупированного Крыма и части зоны проведения АТО, ускорилось до 9,9% с 6,8% годом ранее. Номинальный ВВП по итогам года в фактических ценах составил 1,979 трлн грн, на душу населения – 46,201 тыс. грн.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 1,5% при инфляции 15,1%, Всемирный банк ожидает роста ВВП на 1% при инфляции 15%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост валового внутреннего продукта в Украине по итогам 2016 года может составить 1% при росте промышленного производства на 3% и замедлении инфляции до 19%.

Министерство экономического развития и торговли прогнозирует рост экономики Украины в 2017 году не менее чем на 4%.