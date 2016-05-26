Нацбанк укрепил официальную гривню к доллару, но ослабил к евро

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 27 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2509.9995 (26 мая – 2511.2500)

100 EUR – 2803.1674 (26 мая – 2799.0393)

10 RUR – 3.8493 (26 мая – 3.8110)

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В четверг, 26 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,11/25,14 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,0990/28,1300 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3840/0,3850 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,10 грн/долл., к этому часу заключено 540 сделок на сумму 427,44 млн долл.