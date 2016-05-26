В Украине средняя пенсия составила 1900 гривень

Средний размер пенсии на 1 мая 2016 года составил 1900 грн, и для его увеличения необходимо решить проблему дефицита Пенсионного фонда, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на главу ведомства Андрея Реву.

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«Сейчас проблема в том, что пенсии наших граждан очень маленькие. Средний размер на 1 мая 2016 года составляет 1900 гривень. Это очень мало. Поэтому, если мы хотим, чтобы пенсии увеличивались, нужно решать проблему дефицита Пенсионного фонда», - цитирует Реву пресс-служба.

Как отмечается в сообщении, одной из основных причин такого состояния Пенсионного фонда министр считает то, что из официально работающих 16 млн человек единый социальный взнос (ЕСВ) платят лишь около 10 млн человек. «Как известно, платить ЕСВ наши граждане имеют право в добровольном порядке… Если мы говорим о солидарной системе, то должны понимать, что человек не только должен иметь право на стаж для того, чтобы претендовать на пенсию в будущем, но его обязанностью является забота о нынешних пенсионерах», - цитирует пресс-служба Реву.

В сообщении отмечается, что Пенсионный фонд в этом году получит из государственного бюджета дотацию в 145 млрд грн. При этом собственные средства фонда составят 112 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, по словам вице-премьер-министра Павла Розенко, правительство не намерено повышать ЕСВ, снижение которого в 2016 году почти вдвое, до 22%, привело к увеличению дефицита Пенсионного фонда, в который направляются средства от данного сбора. Кабмин рассчитывает, что низкий сбор будет стимулировать бизнес к выходу из тени, созданию новых рабочих мест и повышению зарплат. Однако пока снижение единого социального взноса за первые пять месяцев привело к росту фонда оплаты труда лишь на 9%, что не позволяет перекрыть снижение поступлений Пенсионного фонда.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд ожидает от правительства план по ликвидации дефицита Пенсионного фонда, одним из шагов которого может стать пенсионная реформа.