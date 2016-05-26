Гонтарева обещает отменить запрет на репатриацию дивидендов после возобновления сотрудничества с МВФ

Национальный банк Украины рассчитывает удовлетворить весь спрос бизнеса на покупку валюты для выплаты дивидендов за 2014-2015 годы в этом году, сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева на брифинге.

Глава НБУ напомнила, что регулятор планирует отменить запрет на репатриацию дивидендов и начал сбор информации с банков, чтобы оценить объемы дивидендов к выплате.

«Мы обрабатываем информацию от банков о накопленных дивидендах за 2014-2015 годы. Мы не видим больших сумм дивидендов, поскольку это не самые прибыльные годы для бизнеса. Поэтому надеемся, что сможем удовлетворить весь спрос в этом году», - сказала Гонтарева.

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При этом глава НБУ подчеркнула, что запрет на репатриацию дивидендов будет отменен после возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины анонсировал дальнейшее смягчение административных ограничений на валютном рынке после возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом. В частности, заявил о планах отменить запрет на репатриацию дивидендов по результатам оценки их объемов.

В настоящее время на рынке продолжает действовать еще ряд ограничений для граждан и бизнеса: в частности, лимит выдачи гривневой наличности через кассы и банкоматы в 500 тыс. грн в гривне и в эквиваленте 50 тыс. грн в валюте на одного клиента в сутки; лимит покупки наличной валюты физлицами до эквивалента 6 тыс. грн в день; обязательная продажа 75% валютной выручки и 90-дневный контроль расчетов по внешнеэкономическим контрактам; запрет досрочного погашения кредитов резидентами нерезидентам; запрет возврата инвестиций и перечисления дивидендов иностранным инвесторам; обязательство банков согласовывать с НБУ заявки на покупку валюты свыше эквивалента 50 тыс. долларов США.