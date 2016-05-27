G7: выход Великобритании из Евросоюза угрожает росту мировой экономики
07:32, 27 мая 2016Финансы
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Перспектива выхода Великобритании из Евросоюза представляет серьезную угрозу росту мировой экономики.
REUTERS
Об этом говорится в декларации, принятой в ходе саммита G7, передает Би-би-си. Лидеры стран G7 обсуждают состояние глобальной экономики и миграционный кризис. Также участники встречи обсуждают вопросы кибербезопасности и борьбу с терроризмом.
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В декларации по итогам саммита G7 говорится, что крупномасштабные перемещения мигрантов являются глобальной проблемой и требуют скоординированного решения.
В G7 входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США.
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