G7: выход Великобритании из Евросоюза угрожает росту мировой экономики

Об этом говорится в декларации, принятой в ходе саммита G7, передает Би-би-си. Лидеры стран G7 обсуждают состояние глобальной экономики и миграционный кризис. Также участники встречи обсуждают вопросы кибербезопасности и борьбу с терроризмом.

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В декларации по итогам саммита G7 говорится, что крупномасштабные перемещения мигрантов являются глобальной проблемой и требуют скоординированного решения.

В G7 входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США.