Премьер Японии предупредил об опасности нового экономического кризиса

Премьер Японии Синдзо Абэ заявил о рисках появления нового экономического кризиса, сообщает РИА Новости.

"Мы отмечаем риски возможного нового кризиса… Тучи сгущаются над развивающимися экономиками", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита G7.

Опасность, по его словам, представляют макроэкономические показатели и проблемы в отдельных секторах китайской экономики.

На этой неделе Народный банк Китая опустил курс юаня до минимума 2011 года.