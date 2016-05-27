Премьер Японии предупредил об опасности нового экономического кризиса
09:48, 27 мая 2016Финансы
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Глава японского правительства отметил, что "над развивающимися экономиками сгущаются тучи".
REUTERS
Премьер Японии Синдзо Абэ заявил о рисках появления нового экономического кризиса, сообщает РИА Новости.
"Мы отмечаем риски возможного нового кризиса… Тучи сгущаются над развивающимися экономиками", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита G7.
Опасность, по его словам, представляют макроэкономические показатели и проблемы в отдельных секторах китайской экономики.
На этой неделе Народный банк Китая опустил курс юаня до минимума 2011 года.
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