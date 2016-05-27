Гройсман обещает "носить на руках" всех инвесторов в национальную экономику

Правительство будет максимально содействовать приходу инвестиций в Украину и намерено всячески поддерживать инвесторов в национальную экономику.

Читайте такжеНацбанк упростил порядок возврата инвестиций из Украины

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства в пятницу.

«Мы сможем защитить инвестиции, люди будут инвестировать, создавать рабочие места. Привлечение инвестиций – это один из главных приоритетов. Всех, кто намеревается инвестировать в развитие национальной экономики, правительство, каждый чиновник будет на руках носить. Создавайте рабочие места для украинцев, и мы, власть, будем на вас работать», - сказал премьер.

Читайте такжеАвтор "польского экономического чуда" обещает привлечь в Украину иностранных инвесторов

По словам Гройсмана, Украине крайне необходимы инвестиции для возобновления экономического роста, и правительство намерено создать все условия для привлечения инвесторов.

Как сообщал УНИАН, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 1 апреля 2016 года составил 42,820 млрд долл., что на 297 млн долл., или на 0,7%, выше показателя на начало текущего года на уровне 42,523 млрд долл.

Инвестиции в первом квартале поступали из 125 стран мира. Основными инвесторами Украины, на которых приходится 82,9% общего объема инвестиций, оставались Кипр, Нидерланды, Германия, Российская Федерация, Австрия, Великобритания, Британские Виргинские Острова, Франция, Швейцария и Италия.