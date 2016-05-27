Гройсман готовит налоговую реформу, а после хочет ввести мораторий на изменения на 3-5 лет

Кабинет министров Украины согласно Плану приоритетных действий на 2016 год намерен провести налоговую реформу, упрощающую администрирование налогов для бизнеса, а после ее проведения - ввести мораторий на внесение изменений в Налоговый кодекс на 3-5 лет.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на встрече с бизнесом в Киеве.

"Наша задача - сделать качественную налоговую систему. Очень важно, чтобы она была сделана совместно с вами (бизнесом - УНИАН). Такая работа проводилась, и сейчас мы совместно с парламентом, совместно с вами, переходим к следующему этапу переговорного процесса, чтобы утвердить единую систему… Я считаю, нужно ввести мораторий на изменения (в Налоговый кодекс - УНИАН) на 3-5 лет”, - сказал премьер.

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По его словам, правительство также намерено реформировать работу таможни и до конца лета завершить институциональную реформу Государственной фискальной службы, ограничив численность ее штата 40 тысяч сотрудников.

Как сообщал УНИАН, по словам вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива, план приоритетных действий правительства на 2016 год предусматривает налоговую реформу, упрощающую администрирование налога на добавленную стоимость, единого социального взноса и налога на доходы физических лиц, упрощение таможенных процедур для аграрного экспорта, ограничение численности сотрудников Государственной фискальной службы на уровне 41 тысячи.