Кабмин планирует создать офис по привлечению инвестиций

Кабинет министров Украины планирует создать офис по привлечению инвестиций и разработать механизмы повышения инвестиционной привлекательности страны.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на встрече с представителями бизнеса в Киеве.

"Мы планируем создать офис по привлечению инвестиций", - сказал он.

Также Гройсман подчеркнул, что правительство планирует создать систему сопровождения деятельности инвесторов в Украине и минимизировать бюрократическое давление.

"Мы должны создать систему сопровождения. Мы должны построить работу государства таким образом, чтобы вопросы бюрократии вообще не касались бизнеса", - отметил он.

Читайте такжеМинэкономразвития прогнозирует рост экономики Украины на 4% в 2017 году

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявлял, что правительство будет максимально содействовать приходу инвестиций в Украину и намерено всячески поддерживать инвесторов в национальную экономику.

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 1 апреля 2016 года составил 42,820 миллиарда долларов, что на 297 миллионов долларов, или на 0,7%, выше показателя на начало текущего года на уровне 42,523 миллиарда долларов.

Инвестиции в первом квартале поступали из 125 стран мира. Основными инвесторами Украины, на которых приходится 82,9% общего объема инвестиций, оставались Кипр, Нидерланды, Германия, Российская Федерация, Австрия, Великобритания, Британские Виргинские Острова, Франция, Швейцария и Италия.