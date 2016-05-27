В Украине определили лучшую монету 2015 года

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Конкурс проводился в два этапа.

Первый этап конкурса длился с 08 февраля по 18 апреля этого года. Участие в нем приняли более шести тысяч человек.

Анкеты собирались в специально обустроенные ящики, которые были установлены в зданиях Национального банка Украины в регионах (2 458 анкет), в помещениях банков-дистрибьюторов Национального банка Украины (2 807 анкет), Ассоциацией нумизматов Украины (1 043 анкеты), поступали по электронной почте (160 анкет).

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Победителей конкурса определяли в таких номинациях: “Лучшая монета года”, “Уникальное идейное решение” и “Лучшее художественное решение”.

В финал конкурса вышли монеты, набравшие наибольшее количество голосов: “Киевский князь Владимир Великий”; “День защитника Україниˮ; “Небесная сотня”; “Богдан Хмельницкий”.

Авторами эскизов являются Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук из группы "АртТриум".

Также активно голосовали за монеты: “Евромайдан”, “Революция достоинства”, “70 лет Победы. 1945 – 2015”, “Подгорецкий замок”, “120 лет Харьковскому зоопарку” и “Олешковские пески”. К сожалению, по условиям конкурса они не попали ко второму этапу.

Перед началом второго этапа голосования, который состоялся сегодня, заместитель председателя Национального банка Украины Яков Смолий отметил: “По доброй традиции, которая сложилась с 2005 года, мы ежегодно выбираем лучшую монету. Национальный банк плодотворно работает в направлении расширения палитры нашей продукции, в том числе за счет новых технологий. И с каждым годом, интерес к отечественной нумизматической продукции растет не только в Украине, но и за кордономˮ.

Он рассказал, что с 1995 года Национальный банк Украины ввел в обращение свыше 680 памятных монет. Ежегодно в среднем выпускается 35-40 видов памятных монет, в частности в прошлом году введено в обращение 37 памятных монет (32 наименования), из которых 14 серебряных, 22 из нейзильбера и одна биметаллическая. Общий тираж памятных монет в 2015 году достиг 961 тыс. шт.

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“В финал вышли все монеты нашей талантливой и креативной группы "АртТриум", в состав которой входят Владимир Таран, Александр и Сергей Харуки. Около половины памятных монет разработанные этим творческим коллективом. Поэтому победители – очевидны, интрига остается только в том, как монеты будут распределены в номинацияхˮ, – отметил Яков Смолий.

Также он отметил, что в этом году впервые с момента существования конкурса определение победителей происходит в новом формате – значительное количество конкурсной комиссии составляют представители нумизматических организаций, то есть основные потребители нумизматической продукции Национального банка Украины.

После этого конкурсная комиссия, в состав которой вошли специалисты Национального банка Украины, Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины, члены Экспертного совета по вопросам дизайна памятных монет Украины и представители нумизматических организаций, путем тайного голосования определили победителя конкурса в каждой номинации.

По результатам тайного голосования комиссии на втором этапе конкурса победа присуждена таким монетам: