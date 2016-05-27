Саммит G7: главы государств хотят ужесточить санкции против России - The Huffington Post

Об этом пишет Том Сандермен в статье "Саммит G7: Главы государств хотят ужесточить санкции в отношении России", опубликованной на сайте The Huffington Post.

Страны "готовы предпринять дополнительные ограничительные меры, чтобы повысить цену [участия в конфликте] для России, если это будет необходимо", говорится в заключительном заявлении.

Если Россия не реализует все Минские договоренности, то экономические санкции останутся в силе, пригрозили Москве участники саммита.

В 2014 году Россия оккупировала украинский полуостров Крым и предположительно поддерживает пророссийских сепаратистов в стране. Сейчас действуют санкции со стороны ЕС и США. В G7 входят США, Канада, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Япония.

Меркель требует бюджетной дисциплины от ослабленных стран

После встречи канцлер Ангела Меркель приветствовала тот факт, что G7 согласовали несколько планов действий – по борьбе с коррупцией, терроризмом, хакерскими атаками, а также для улучшения состояния здоровья. При форсированном развитии экономики следует учитывать условия каждой страны. Тем не менее, необходимо также активизировать усилия, чтобы "постепенно сокращать задолженность и вернуться на путь устойчивого развития". Меркель настаивала на такой формулировке.

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Главы государств высказались за то, чтобы Великобритания осталась в Европейском Союзе. "Брексит" представляет "серьезный риск" для экономического роста, предупредили они, и тем самым оказали поддержку премьер-министру Дэвиду Кэмерону.

Также существует угроза конфликта с Китаем. Несмотря на предупреждения Пекина, крупные промышленно развитые страны вмешались в территориальный спор в Южно- и Восточно-Китайском морях. В коммюнике саммита они призывают все стороны воздерживаться от "односторонних действий", которые могут увеличить напряженность, и "не прибегать к насилию или принуждению для реализации своих требований".