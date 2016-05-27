Гройсман рассказал бизнесу, как обстоят дела с МВФ

Украина и Международный валютный фонд имеют действующий подписанный меморандум о сотрудничестве, а дальнейшие решения о выделении средств будут приняты на заседании совета директоров Фонда.

Об этом сообщил журналистам премьер-министр Украины Владимир Гройсман после встречи с представителями бизнеса в Киеве.

“Что касается нашего взаимодействия с Международным валютным фондом - вы слышали о том, что миссия МВФ, которая работала в Украине, дала достаточно позитивный месседж для нашего дальнейшего сотрудничества. Мы ждем заседания совета (директоров - УНИАН) МВФ, там будут приняты все необходимые решения. У нас есть действующий меморандум, который подписан, и мы его выполняем”, - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 26 мая глава Национального банка Валерия Гонтарева заявила, что НБУ надеется в ближайшие дни получить окончательную версию обновленного меморандума с Международным валютным фондом по итогам последней миссии.

МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй, на 1,7 млрд долл., – 4 августа 2015 года.

На текущий момент стороны согласовали все вопросы по второму пересмотру программы реформ, обсудив различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации.

Ряд экспертов ожидают, что по итогам заседания Совета директоров Фонда Украина получит третий транш кредита, однако он может стать единственным для нашей страны траншем МВФ в текущем году.