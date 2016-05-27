Госдолг Украины в апреле вырос на $1,9 миллиарда

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на конец апреля составила 67,091 млрд долл., что на 2,8%, или на 1,854 млрд долл., выше показателя на конец марта.

Как сообщается на сайте Министерства финансов Украины, в гривневом эквиваленте общая сумма государственного и гарантированного государством долга на конец апреля составила 1,690 трлн грн, что на 1,2%, или на 20,599 млрд грн, ниже показателя на конец марта.

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Согласно приведенным данным, с начала года, в январе-апреле, общая сумма государственного и гарантированного государством долга в долларах выросла на 2,4%, или на 1,585 млрд долл., в гривневом эквиваленте – на 7,5%, или на 117,602 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на конец марта составила 65,237 млрд долл., что на 1,4%, или на 887 млн долл., выше показателя на конец февраля.

В гривневом эквиваленте общая сумма государственного и гарантированного государством долга на конец марта составила 1,710 трлн грн, что на 1,8%, или на 30,558 млрд грн, ниже показателя на конец февраля.

По оценкам Минфина, на конец 2015 года фактический объем госдолга находился в допустимых пределах, согласно госбюджету Украины на 2015 год, составив 79% ВВП.