Банк "Хрещатик" будет ликвидирован – Фонд гарантирования

Как сообщается на сайте фонда, приостановка выплат вызвана необходимостью завершения полного технологического цикла формирования перечня вкладчиков, имеющих право на возмещение в период ликвидации банка.

Также сообщается, что фонд возобновит выплаты не позднее четвертого рабочего дня после получения решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования ввел временную администрацию в банк «Хрещатик» 5 апреля на основании решения Национального банка о признании данного финансового учреждения неплатежеспособным. Фонд предварительно оценивал объем выплат гарантированного возмещения вкладчикам банка «Хрещатик» в 2,8 млрд грн.

Банк «Хрещатик» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Согласно данным о структуре собственности банка, ключевыми владельцами финучреждения являются гражданин Украины Андрей Иванов с долей 37%, Киевская горгосадминистрация с долей 25%, гражданин Австрии Николай Солдатенко с долей 24%.

При введении в банк временной администрации Киевгоргосадминистрация заявила, что по факту банкротства банка на правах его миноритарного акционера обратилась в правоохранительные органы и Государственную фискальную службу.

Впоследствии в правоохранительные органы обратился и Национальный банк, который заявил, что располагает сведениями, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности в банке.

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По информации экс-главы правления банка Дмитрия Гриджука, «Хрещатик» никогда не был «карманным» банком определенной финансово-промышленной группы и практически со дня своего основания - 23 года - занимался совместными проектами со столичным муниципалитетом. Он также сообщил, что банк нуждался в поддержке акционеров, которую не получил.

По информации источников в банке, коммунальные предприятия г. Киева, подотчетные Киевгоргосадминистрации, незадолго до введения временной администрации в банк «Хрещатик» успели вывести из него около 300 млн грн своих средств. В то же время, по сведениям КГГА, с начала года до 1 апреля коммунальные предприятия Киева вывели из неплатежеспособного банка «Хрещатик» только 25%, или 115 млн грн, своих средств в банке.