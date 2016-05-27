Активы работающих банков Украины за месяц снизились на 31 миллиард гривень

Активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений, за апрель текущего года снизились на 31 млрд грн, или на 2,4%, - до 1,268 трлн грн по состоянию на 1 мая, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно приведенным данным, с начала года активы работающих банков Украины выросли на 14 млрд грн, или на 1,1%.

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Общие активы работающих банков, не откорректированные на сумму резервов, в апреле снизились на 37 млрд грн, или на 2,3%, - до 1,587 трлн грн на 1 мая. С начала года рост общих активов составил 16 млрд грн, или 1%.

Обязательства работающих банков Украины в апреле снизились на 36 млрд грн, или на 3,1%, - до 1,129 трлн грн, капитал вырос на 4,685 млрд грн, или на 3,5%, - до 139,196 млрд грн.

Также сообщается, что за апрель количество работающих банков в Украине, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности, сократилось на 2 - до 109 финансовых учреждений.

Как сообщал УНИАН, активы работающих банков Украины за март текущего года снизились на 32 млрд грн, или на 2,4%, - до 1,299 трлн грн по состоянию на 1 апреля.