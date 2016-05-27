Министр финансов уверен в победе Украины в суде с РФ по кредиту Януковича

Возражение Украины против иска Российской Федерации по кредиту Януковича является одним из элементов более масштабной юридической стратегии, направленной на привлечение РФ к ответственности за агрессию и другие противоправные действия в отношении нашей страны, включая незаконную оккупацию Крымского полуострова.

Об этом говорится в комментарии министра финансов Украины Александра Данилюка, опубликованном на сайте Минфина.

Министр отметил, что сегодняшнее представление возражения в Высокий суд Англии против иска о возврате так называемого «российского долга» является результатом кропотливой командной работы министерств и ведомств, которую координировал Минфин при участии высококвалифицированных юридических советников.

«Нами подготовлен качественный документ, который обеспечит сильную позицию Украины во время рассмотрения этого иска. Уверены в победе», - подчеркнул Данилюк.

Ранее Министерство финансов и Министерство иностранных дел Украины в совместном заявлении сообщили, что Украина подала в Высокий суд Англии возражения против февральского иска компании The Law Debenture Trust Corporation PLC, представляющей интересы Российской Федерации, по кредиту на 3 млрд долл., полученному нашей страной в декабре 2013 года по договоренности между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем.

Возражения Украины против иска обосновывают, что договор о заимствовании является недействительным и таким, который не подлежит принудительному исполнению, поскольку Украина не имела необходимой дееспособности на момент заключения соглашения, нарушала установленные в то время пределы заимствований, а также соглашение было заключено под давлением, осуществляемым со стороны России на Украину в течение всего 2013 года с целью не допустить заключения Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС.

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Как сообщал УНИАН, Россия обратилась в Высокий суд Лондона с иском против Украины после непогашения нашей страной основной суммы долга и процентов по кредиту на 3 млрд долл., полученному Украиной в декабре 2013 года в рамках договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем. Кредит был выдан посредством выкупа евробондов Украины через Ирландскую фондовую биржу, что приравнивает его к коммерческому, однако российская сторона настаивает, что данный заем является межгосударственным.

Украина включила российский кредит в периметр реструктуризации госдолга, которую успешно завершила по 13 из 14 выпусков облигаций в ноябре прошлого года. «Российские» облигации не вошли в перечень бумаг, прошедших реструктуризацию и подлежащих обмену на новые бумаги, в связи с отказом РФ от участия в этом процессе. В ходе переговоров российская сторона в публичных заявлениях настаивала на получении лучших условий, чем у других кредиторов - участников реструктуризации, что запрещено меморандумом об обмене облигаций, заключенным между Украиной и держателями реструктуризированных облигаций.

Украина проводила реструктуризацию госдолга в рамках программы с Международным валютным фондом, одобренной Советом директоров МВФ в марте прошлого года. В декабре МВФ признал долг Украины перед Россией официальным, поскольку выяснилось, что держателем этого долга было и остается правительство РФ. В то же время Фонд смягчил требования своей политики кредитования стран, имеющих долговые проблемы, в том числе по суверенному долгу, что позволит ряду стран, включая Украину, продолжить сотрудничество с МВФ даже при условии невыплаты долгов, в частности «российского» долга.

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В связи с отказом РФ от участия в долговой операции, Кабинет министров Украины в декабре прошлого года ввел мораторий на выплату по «российским» бондам и поручил Министерству юстиции нанять юристов для защиты интересов нашей страны в суде. Впоследствии решением Верховной Рады Украины этот мораторий был установлен как бессрочный.

По оценкам опрошенных УНИАН юристов и экспертов долгового рынка, предстоящее судебное разбирательство с Россией будет сложным и займет несколько лет. В то же время эксперты полагают, что это разбирательство не грозит особым дискомфортом для нашей страны, а решение суда в пользу России не будет достаточным основанием для мгновенной уплаты долга, при этом Украина не будет испытывать проблем с получением новых кредитов от Международного валютного фонда и других официальных кредиторов.