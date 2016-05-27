Госстат подсчитал зарплаты украинцев

Индекс реальной заработной платы в апреле 2016 года превысил показатель апреля 2015 года и составил 107,6%, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

При этом по сравнению с мартом 2016 года реальная заработная плата сократилась на 3,9%.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в апреле сократилась на 0,5%, или на 25 грн, по сравнению с мартом и составила 4895 грн. Данное значение в 3,6 раза выше уровня минимальной заработной платы в Украине, которая составляла в прошлом месяце 1378 грн.

Пресс-служба Госстата отметила, что по сравнению с апрелем 2015 года средняя номинальная зарплата выросла на 22,4%.

Самые высокие средние зарплаты в апреле зафиксированы в авиационном транспорте – 20,8 тыс. грн, финансовой и страховой деятельности – 10,2 тыс. грн и сфере телекоммуникаций – 9,5 тыс. грн.

Наименьший уровень средней зарплаты в апреле был отмечен в сфере почтовой и курьерской деятельности – 2,7 тыс. грн, здравоохранения – 3,1 тыс. грн и отельно-ресторанной сфере – 3,3 тыс. грн.

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По данным Госстата, наибольший рост средней заработной платы штатных работников по сравнению с мартом зафиксирован в сельском хозяйстве – на 11%, в сфере искусства и спорте – на 5,8%, в почтовой и курьерской деятельности – на 4,9%. Снижение средней зарплаты по сравнению с предыдущим месяцем отмечено в водном транспорте – на 5,2%, торговле – на 2,8%, в научно-исследовательской сфере – на 1,3% и других.

Данные рассчитаны без учета временно оккупированной Россией территории Крыма и части зоны АТО.

Как сообщал УНИАН, средняя заработная плата штатного работника в Украине в 2015 году выросла на 30%, а реальная – уменьшилась на 10% по сравнению с 2014 годом.

Задолженность по выплате заработной платы в Украине в апреле 2016 года сократилась на 5,1% по сравнению с мартом и на 1 апреля составила 1,8 млрд грн..

По данным Госстата, задолженность перед работниками экономически активных предприятий в апреле сократилась на 7,6% - до 1,2 млрд грн.

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Основная сумма долга сформировалась на промышленных предприятиях (71%). На работников сфер транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности приходится 11% задолженности.

Наибольшие суммы задолженности накопили предприятия Луганской (24,2%), Донецкой (17,4%) и Харьковской (10,1%) областей.

Данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, задолженность по выплате заработной платы в Украине в марте 2016 года сократилась на 3,2% по сравнению с февралем и на 1 апреля составила 1,9 млрд грн.