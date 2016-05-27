В украинских банках стало меньше иностранного капитала

Доля иностранного капитала в уставном капитале работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финучреждений, за апрель 2016 года снизилась на 2,9 п.п. – до 45,9% на 1 мая.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года доля иностранного капитала в работающих банках Украины выросла на 2,6 п.п.

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Также сообщается, что количество работающих банков с иностранным капиталом в Украине за апрель снизилось на 1 - до 42 финучреждений, в том числе 16 банков со 100% иностранным капиталом.

Как сообщал УНИАН, доля иностранного капитала в уставном капитале работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финучреждений, за март 2016 года выросла на 5,6 п.п. – до 48,8%.