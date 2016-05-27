Экономика США закончила квартал с лучшими показателями с 2013 года

За январь-март 2016 года американская экономика выросла в годовом исчислении на 0,8%, показывают данные американского правительства. Это достаточно высокий показатель: ранее Министерство торговли США предварительно сообщало о 0,5% роста в первом квартале. Пересмотр показателя ведомство объяснило тем, что падение частных инвестиций в товарные запасы оказалось гораздо слабее, чем предполагалось раньше, передает РБК.

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Консенсус-прогноз аналитиков, собранный агентством Reuters, говорил об ожиданиях роста на уровне 0,9%. Более точными оказались эксперты датского Saxo Bank, предсказавшие пересмотр до 0,8% роста. Кроме того, это гораздо лучше первого квартала 2015 года, когда рост ВВП составил 0,6%.

Начало года традиционно считается периодом затишья в экономике США. После распродаж на День благодарения и Рождество в ноябре-декабре, зимой экономическое развитие и торговля замирают. В последние несколько лет к этому добавляется еще погодный фактор: сильные заморозки в январе-феврале. Тем самым текущее начало года стало для американской экономики самым удачным с 2013 года (тогда в первом квартале ВВП страны вырос на 2,4%, в 2014 же году показатель упал на 2,9%).

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Сильные показатели американской экономики усиливают вероятность дальнейшего повышения процентной ставки ФРС США. Ожидается, что сегодня вечером глава Федрезерва Джанет Йеллен обратит внимание на этот показатель в своей речи в Гарвардском университете. К сегодняшнему дню вероятность того, что свою ставку ФРС повысит уже в июне, Reuters оценивает в 26%, а чикагская CME Group — уже в 38%. Повышение ставки также приведет к росту курса доллара, предупреждает CNN.

С начала дня курс евро по отношению к доллару США потерял уже 0,3%, после объявления данных по американской экономике падение европейской валюты усилилось.