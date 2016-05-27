Гривня уходит на выходные с курсом 25,16 за доллар

В пятницу, 27 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,12/25,16 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,0280/28,0710 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3800/0,3810 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 25,1360 грн/долл., к этому часу заключено 565 сделок на сумму 351,6 млн долл.

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Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 30 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2513.6025 (27 мая – 2509.9995)

100 EUR – 2807.1913 (27 мая – 2803.1674)

10 RUR – 3.8061 (27 мая – 3.8493)