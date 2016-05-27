ЕБРР в этом году сократит объем инвестиций в Украину

Политический кризис в Украине парализовал механизм принятия решений в первом квартале, потому Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в этом году инвестирует меньше средств. Об этом президент ЕБРР Сума Чакрабарти заявил в интервью Reuters.

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"Я не думаю, что в этом году мы приблизимся к отметке около 1 млрд евро. Откровенно говоря, политическая ситуация в стране в первом квартале этого года говорила о том, что никакие решения не были приняты, и мы лишь теперь приступаем к работе", - сказал он.

Отметим, ранее Чакрабарти говорил о том, что точная сумма инвестиций, запланированных в этом году во многом зависит от проведения реформ.

Как известно, ЕБРР является одним из крупнейших иностранных инвесторов в Украине и общий объем его проектов в нашей стране в 2014-2015 годах составил около 2,2 миллиардов евро.