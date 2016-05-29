"Денег нет, но вы держитесь": появилась полная версия видео скандальной встречи Медведева с крымчанами

Однако на этой видеозаписи небольшой фрагмент беседы был вырезан, передает Крым.Реалии.

На видеозаписи видно, что российский премьер в сопровождении охранников подошел к группе жителей Феодосии. Они начали протягивать ему документы с просьбой посодействовать в решении их проблем. Из толпы люди кричали, что в их городе процветает коррупция и круговая порука. В ответ Дмитрий Медведев пообещал разобраться в ситуации.

В завершении встречи, которая длилась чуть меньше двух минут, одна из ее участниц пожаловалась на маленькую пенсию. В ответ на это Медведев произнес фразу: "Просто нет денег. Найдем деньги – будет индексация. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья". Этот фрагмент встречи получил большую популярность в интернете и стал предметом многочисленных шуток.

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На видео, опубликованном правительством, был вырезан часть фрагмент беседы Медведева и феодосийцев по поводу пенсии. На нем местная жительница говорит фразу: "Неправильно индексацию нам насчитывают. Обижают нас".

Как сообщал УНИАН, 23 мая премьер-министр РФ Медведев во время встречи с жителями оккупированного Россией Крыма заявил, что решение об очередной индексации пенсий в стране не принималось, поскольку на это нет денег.