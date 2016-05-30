Китай ослабил курс юаня к доллару до минимума февраля 2011 года

Народный банк Китая в понедельник ослабил курс юаня к доллару на 0,43%, говорится в сообщении регулятора.

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В понедельник Народный банк Китая установил средний обменный курс юаня к доллару на отметке 6,5784, что на 294 пункта больше фиксинга минувшей пятницы, когда курс юаня составлял 6,5490, сообщает Прайм.

Это самый низкий курс китайской валюты с февраля 2011 года. 25 мая Народный банк Китая уже ослаблял курс юаня к доллару до минимальной с марта 2011 отметки - до 6,5693.

Китайская валюта достаточно долго держалась на стабильной отметке около 8,3 юаня за доллар, пока летом 2005 года не начала укрепляться. С осени 2008 года юань около года держался на уровне 6,8, а в сентябре 2009 года вновь начал расти. Пик пришелся на январь 2014 года, когда за 1 доллар давали около 6 юаней.

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В августе прошлого года Народный банк Китая резко ослабил курс юаня к доллару, что потрясло мировые фондовые рынки. Позже китайский ЦБ направил усилия на стабилизацию юаня. В первую неделю 2016 года регулятор ослабил позиции юаня к доллару более чем на 1,5%. Это стало крупнейшим изменением курса юаня с августа 2015 года.

Ряд экспертов говорят, что ЦБ Китая намеренно обесценивает национальную валюту для стимулирования экспорта. Власти Китая неоднократно отвергали эти обвинения. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Бараком Обамой в Вашингтоне также высказался против намеренной девальвации юаня для стимулирования экспорта.