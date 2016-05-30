Фонд гарантирования рассказал, какие преступления совершались в банке "Хрещатик"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в ходе инвентаризация активов и обязательств банка «Хрещатик», проводимой со дня введения в банк временной администрации, выявил многочисленные факты, которые могли стать причиной финансовых потерь банка.

Как сообщила пресс-служба фонда, в ближайшее время фонд намерен подать в правоохранительные органы соответствующее заявление о совершении уголовного преступления руководящим составом и должностными лицами банка «Хрещатик».

Читайте такжеВременную администрацию в банке "Хрещатик" продлили до 4 июняВ качестве примера фонд сообщил, что банк передал в управление частной компании нежилое помещение в Киеве по ул. Межигорской, 37 площадью более 366 квадратных метров на невыгодных условиях, ежемесячно получая за это помещение лишь 5 тыс. грн. Договор был заключен сроком на 3 года (до декабря 2016 года).

Аналогичные по сути договора между банком «Хрещатик» и этой же частной компанией были заключены по еще трем объектам в Харькове, где за переданные в управление более 10,3 тыс. квадратных метров нежилых помещений общей рыночной стоимостью более 81 млн грн банк получал лишь 30 тыс. грн ежемесячно.

Также сообщается, что, по предварительной информации, частная компания, с которой заключались договоры об управлении имуществом, связана с должностными лицами банка «Хрещатик».

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования ввел временную администрацию в банк «Хрещатик» 5 апреля на основании решения Национального банка о признании данного финансового учреждения неплатежеспособным. Фонд предварительно оценивал объем выплат гарантированного возмещения вкладчикам банка «Хрещатик» в 2,8 млрд грн.

Банк «Хрещатик» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Согласно данным о структуре собственности банка, ключевыми владельцами финучреждения являются гражданин Украины Андрей Иванов с долей 37%, Киевская горгосадминистрация с долей 25%, гражданин Австрии Николай Солдатенко с долей 24%.

При введении в банк временной администрации Киевгоргосадминистрация заявила, что по факту банкротства банка на правах его миноритарного акционера обратилась в правоохранительные органы и Государственную фискальную службу.

Впоследствии в правоохранительные органы обратился и Национальный банк, который заявил, что располагает сведениями, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности в банке.

С 27 мая Фонд гарантирования приостановил выплаты вкладчикам банка «Хрещатик» для завершения полного технологического цикла формирования перечня вкладчиков, имеющих право на возмещение в период ликвидации банка.