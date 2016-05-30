Гонтарева проводит встречу с руководством крупнейших банков: обсуждают финситуацию

Правление Национального банка Украины проводит традиционную встречу с руководителями крупнейших банков.

Об этом сообщила исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова на своей странице в соцсети Facebook.

Читайте такжеНацбанк хочет увеличить покупку валюты в резервы после старта приватизации«Очередная встреча Правления НБУ с банкирами. Обсуждаем положительные изменения и планируем светлое будущее», - написала Коробкова.

По ее информации, на встрече присутствуют глава НБУ Валерия Гонтарева и ее заместители Дмитрий Сологуб, Владислав Рашкован, Екатерина Рожкова.