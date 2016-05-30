Гонтарева проводит встречу с руководством крупнейших банков: обсуждают финситуацию
12:25, 30 мая 2016Финансы
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На встрече также присутствуют заместители главы НБУ - Дмитрий Сологуб, Владислав Рашкован, Екатерина Рожкова.
Нацбанк проводит традиционную встречу с руководителями крупнейших банков / Фото УНИАН
Правление Национального банка Украины проводит традиционную встречу с руководителями крупнейших банков.
Об этом сообщила исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова на своей странице в соцсети Facebook.
Читайте такжеНацбанк хочет увеличить покупку валюты в резервы после старта приватизации«Очередная встреча Правления НБУ с банкирами. Обсуждаем положительные изменения и планируем светлое будущее», - написала Коробкова.
По ее информации, на встрече присутствуют глава НБУ Валерия Гонтарева и ее заместители Дмитрий Сологуб, Владислав Рашкован, Екатерина Рожкова.
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