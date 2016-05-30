И снова Печерский суд: арест с имущества Бахматюка, наложенный по иску Нацбанка, снят

Печерский районный суд Киева снял арест с имущества владельца одного из крупнейших аграрных производителей Украины «Укрлендфарминг», а также собственника двух неплатежеспособных банков Олега Бахматюка, наложенный решением суда по иску Национального банка Украины.

Согласно решению суда от 26 мая, опубликованному в Едином государственном реестре судебных решений, суд отменяет меры обеспечения иска, принятые постановлением суда от 12 мая по иску НБУ о взыскании задолженности, и снимает арест с движимого и недвижимого имущества.

Читайте такжеНБУ хочет взыскать с владельцев пяти неплатежеспособных банков 11,5 миллиарда«Учитывая, что ответчик не является участником указанных истцом предприятий, у него отсутствуют корпоративные права данных предприятий, а истцом не предоставлены доказательства обратного, не конкретизирован размер доли ответчика в уставном капитале предприятий, суд пришел к выводу, что есть все основания для отмены мер обеспечения иска», - говорится в решении суда.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева удовлетворил заявление Национального банка Украины и наложил арест на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее владельцу одного из крупнейших аграрных производителей Украины «Укрлендфарминга», а также собственнику двух неплатежеспособных банков Олегу Бахматюку.

Суд принял решение в процессе рассмотрения дела по иску Национального банка против Бахматюка о взыскании задолженности по стабилизационным кредитам на 4 млрд грн, полученным у регулятора в 2014 году принадлежащим ему банком «Финансовая инициатива». В качестве залога Нацбанк принял имущество и имущественные права юридических лиц, а сам Бахматюк выступил финансовым поручителем по этим кредитам.

Национальный банк Украины принял решение об отнесении к категории неплатежеспособных банка «Финансовая инициатива» 23 июня 2015 года. После Хозяйственный суд Киева по иску компании Perusta Constructions Ltd запретил Фонду гарантирования вкладов физических лиц предлагать Национальному банку ликвидировать банк. Впоследствии Фонд гарантирования заявил, что намерен обжаловать это решение и готовит возражения против самого иска.

С 19 марта 2015 года Фонд осуществляет процедуру ликвидации еще одного принадлежащего Бахматюку банка - «VAB Банка». С 21 ноября 2014 года в банке работала временная администрация.

«VAB Банк» и банк «Финансовая инициатива» входили в число крупнейших получателей кредитов НБУ для поддержки ликвидности на срок свыше 30 календарных дней. В частности, по итогам 2014 года «VAB Банк» получил кредиты на 5,535 млрд грн, банк «Финансовая инициатива» - на 8,358 млрд грн. В 2015 году такие кредиты банкам не выдавались.