Гривня на межбанке торгуется по 25,19 за доллар

В понедельник, 30 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,14/25,19 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,9880/28,0380 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3800/0,3810 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 25,1450 гривни/доллар, к этому часу заключено 47 сделок на сумму 12,02 миллиона долларов.