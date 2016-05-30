Гривня на межбанке торгуется по 25,19 за доллар
13:35, 30 мая 2016Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,9880/28,0380 гривни/евро.
REUTERS
В понедельник, 30 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,14/25,19 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,9880/28,0380 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3800/0,3810 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 25,1450 гривни/доллар, к этому часу заключено 47 сделок на сумму 12,02 миллиона долларов.
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