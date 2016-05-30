Украинцы задекларировали почти 50 миллиардов доходов, миллионеров стало больше на 16%

Количество миллионеров в Украине по итогам 2015 года выросло по сравнению с предыдущим годом на 16% - до 4 684 человек.

Об этом сообщил сегодня журналистам глава Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Роман Насиров.

«Доход более 1 млн грн задекларировали 4 684 человека. Это плюс 16% к предыдущему периоду. Немного за счет девальвации, но количество миллионеров растет», - сказал Насиров.

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По его словам, наибольшее количество миллионеров в Киеве – 3200 человек, а также в Харьковской области - 325, Днепропетровской области – 307.

Также глава ГФС сообщил, что общая сумма задекларированного миллионерами дохода составила 24,5 млрд грн, налоговые обязательства по налогу на доходы физлиц - 685 млн грн, по военному сбору - 70 млн грн.

В целом, как отметил Насиров, по итогам декларационной кампании за 2015 год декларации об имущественном состоянии и доходах подали более 550 тыс. граждан, что на 8%, или на 40 тыс. человек, больше, чем годом ранее. Общая сумма задекларированного дохода составила 49,5 млрд грн, что на 12% больше показателя предыдущего года.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2016 года в Украине стартовала кампания по декларированию гражданами доходов, полученных в течение 2015 года. В соответствии с налоговым законодательством, декларации подаются гражданами до 1 мая, предпринимателями - в течение 40 календарных дней, следующих за последним календарным днем отчетного (налогового) квартала (года).

Объем задекларированных доходов граждан, полученных в 2014 году, составил 44,5 млрд грн, декларации об имущественном состоянии и доходах подали 523 тыс. украинцев. Большую часть полученных доходов - 13,4 млрд грн - составляют доходы, полученные в виде заработной платы; доходы, полученные украинцами в наследство или в качестве подарков, составили 8,1 млрд грн, другие доходы – 12,5 млрд грн.