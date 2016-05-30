Необходимо установить одинаковые алгоритмы оценки рисков для всех таможен - эксперт

Система управления рисками в украинской таможенной системе содержит очень много критериев, по которым компании попадают в список рискованных, а грузы подлежат проверке

Об этом заявила председатель ОО "Таможенный контроль" Инна Биленко в интервью "Деловой столице".

По ее словам, помимо утвержденного ГФС списка критериев рисков, таможни в регионах дополняют этот перечень своими рисками, на основании которых они могут задержать груз любой компании и подвергнуть его тщательному досмотру.

"В управлении профилирования рисков департамента таможенного контроля Государственной фискальной службы обосновывают это тем, что на каждой таможне есть какие-то свои нюансы работы и инспекторам на местах виднее, какие нарушения чаще всего совершают компании ВЭД. Мы же уверены в том, что необходимо установить четкие, одинаковые алгоритмы оценки рисков для всех таможен", - говорит Биленко.

Кроме того, основанием для досмотра может быть ориентировка из СБУ или органов прокуратуры о том, что в отношении какого-то автомобиля есть подозрение - в нем может перевозиться контрабанда или груз по фальшивым документам и т. д. Зачастую за подобными ориентировками могут стоять конкретные заказчики, желающие создать проблемы своему конкуренту.

Председатель "Таможенного контроля" подчеркнула, что из-за такой системы, в Украине под досмотр подпадает около 30% грузов, в то время как в Европе досматривается не более 1%.

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Биленко считает, что необходимо предотвращать злой умысел на этапе зарождения идеи нарушить закон: "Именно для этого необходимо уведомлять субъектов ВЭД о внесении их в базу рисковых. Если кто-то захочет работать по схеме занижения таможенной стоимости, занижения веса и так далее, он не будет менять свои принципы, кто готов рисковать - должен знать, что его ждет тщательный контроль, проверка и как результат - протокол, штраф, конфискация... Если же нарушение зафиксировано, информация о таких компаниях должна быть в открытом доступе на интернет-ресурсе".

В "Таможенном контроле" ожидают, что особая процедура для товаров на таможне, которые подлежат досмотру, которая будет введена в Украине с 1 августа, значительно улучшит ситуацию.

"Мы надеемся, что ситуация изменится. На заседании 25 мая Кабинет Министров принял решение, ограничивающее перечень оснований для осмотра товаров на таможнях. Теперь не все письма с информацией от правоохранительных органов будут являться основанием для досмотра грузов", - подытожила Инна Биленко.