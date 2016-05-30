Насиров считает нецелесообразным ликвидировать налоговую милицию
Глава Фискальной службы отметил, что окончательно решение по этому вопросу примет Верховная Рада.
Глава Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Роман Насиров считает нецелесообразным ликвидировать налоговую милицию, предлагая преобразовать ее в службу финансовых расследований.
"Еще в прошлом году мы предложили несколько вариантов реформирования налоговой милиции. Основным на сегодняшний день является вариант преобразования Налоговой милиции в Службу финансовых расследований. И мы считаем, что на сегодняшний день это наиболее эффективный способ, чтобы правильно провести реформирование, частично демилитаризировать налоговую милицию и эффективно бороться с правонарушениями", - заявил Насиров журналистам.
Он также отметил, что окончательно решение по этому вопросу примет Верховная Рада.
Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк, выступая на форуме в Киеве24 мая, заявил, что быстро ликвидирует налоговую милицию. "У меня есть практический план, как это сделать, и это вопрос месяцев, а не лет, как было раньше. А может быть, и быстрее", - сказал министр.
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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины одобрил и отправил на повторное обсуждение в Верховную Раду обновленные редакции проектов законов о реформе Государственной фискальной службы, подготовленные в рамках выполнения программы реформ, утвержденной ключевым кредитором страны Международным валютным фондом. Пересмотр проектов был необходим в связи со сменой правительства.
Подготовленные документы касаются создания единого территориального органа ГФС на уровне регионов с последующей оптимизацией деятельности и сокращением персонала, упрощения административного оспаривания денежных обязательств плательщика, а также размежевания направлений деятельности ГФС с закреплением каждого из направлений за заместителем руководителя службы.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал, что реформа ГФС, и особенно реформа на таможне, является приоритетом финансово-экономического блока правительства.