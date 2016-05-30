Глава Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Роман Насиров считает нецелесообразным ликвидировать налоговую милицию, предлагая преобразовать ее в службу финансовых расследований.

"Еще в прошлом году мы предложили несколько вариантов реформирования налоговой милиции. Основным на сегодняшний день является вариант преобразования Налоговой милиции в Службу финансовых расследований. И мы считаем, что на сегодняшний день это наиболее эффективный способ, чтобы правильно провести реформирование, частично демилитаризировать налоговую милицию и эффективно бороться с правонарушениями", - заявил Насиров журналистам.

Он также отметил, что окончательно решение по этому вопросу примет Верховная Рада.

Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк, выступая на форуме в Киеве24 мая, заявил, что быстро ликвидирует налоговую милицию. "У меня есть практический план, как это сделать, и это вопрос месяцев, а не лет, как было раньше. А может быть, и быстрее", - сказал министр.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины одобрил и отправил на повторное обсуждение в Верховную Раду обновленные редакции проектов законов о реформе Государственной фискальной службы, подготовленные в рамках выполнения программы реформ, утвержденной ключевым кредитором страны Международным валютным фондом. Пересмотр проектов был необходим в связи со сменой правительства.

Подготовленные документы касаются создания единого территориального органа ГФС на уровне регионов с последующей оптимизацией деятельности и сокращением персонала, упрощения административного оспаривания денежных обязательств плательщика, а также размежевания направлений деятельности ГФС с закреплением каждого из направлений за заместителем руководителя службы.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал, что реформа ГФС, и особенно реформа на таможне, является приоритетом финансово-экономического блока правительства.