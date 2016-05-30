Вкладчикам банка "Финансы и Кредит" возобновят выплаты с 1 июня

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 1 июня возобновляет выплаты вкладчикам ликвидируемого банка "Финансы и Кредит" после технологического перерыва.

Как сообщается на сайте фонда, для получения возмещения вкладчики банка до 14 июля включительно могут обращаться в учреждения четырех банков-агентов – государственный "Ощадбанк", "Альфа-Банк", "Пивденный" и "ПУМБ". Банк, осуществляющий выплату средств, определяется в зависимости от места регистрации проживания по паспорту, указанному вкладчиком при заключении договора с банком "Финансы и Кредит".

Также сообщается, что выплаты вкладчикам, которые по каким-либо причинам не обратятся в банк-агент до 14 июля, будут осуществляться по результатам рассмотрения их индивидуальных письменных обращений в адрес фонда до дня внесения записи о ликвидации банка в Единый госреестр.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 17 декабря 2015 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Финансы и Кредит". Временная администрация Фонда гарантирования работала в банке с 18 сентября 2015 года на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

В 2015 году НБУ предоставил банку два стабилизационных кредита - на 700 миллионов гривень в феврале и на 750 миллионов гривень в июне, а 19 августа подтвердил выполнение банком "Финансы и кредит" плана капитализации в рамках программы финансового оздоровления.

Банк "Финансы и Кредит" (г. Киев) работал на рынке Украины с 1990 года и входил в группу крупнейших банков по объему активов. Основными акционерами банка являются компании "Аскания" (46,50%) и F&C Realty (49,97%), подконтрольные бизнесмену Константину Жеваго.