Нацбанк немного ослабил официальную гривню - до 25,16 за доллар
Официальный курс НБУ на 31 мая: 100 USD – 2516,6002 гривни; 100 EUR – 2803,2410 гривни; 10 RUR – 3,8083 гривни.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 31 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2516,6002 (30 мая – 2513,6025)
100 EUR – 2803,2410 (30 мая – 2807,1913)
10 RUR – 3,8083 (30 мая – 3,8061)
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Как сообщал УНИАН, 30 мая котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,15/25,19 гривни/доллар.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,0290/28,0640 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3800/0,3820 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,1660 гривни/доллар, к этому часу заключено 425 сделок на сумму 340,62 миллиона долларов.