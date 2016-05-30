Нацбанк немного ослабил официальную гривню - до 25,16 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 31 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2516,6002 (30 мая – 2513,6025)

100 EUR – 2803,2410 (30 мая – 2807,1913)

10 RUR – 3,8083 (30 мая – 3,8061)

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Как сообщал УНИАН, 30 мая котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,15/25,19 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,0290/28,0640 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3800/0,3820 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,1660 гривни/доллар, к этому часу заключено 425 сделок на сумму 340,62 миллиона долларов.