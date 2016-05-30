НБУ сможет признавать банки проблемными за невыполнение требований по капиталу
Для банков, уставный капитал которых не отвечает этим требованиям, установлен поэтапный план докапитализации.
Национальный банк Украины закрепил за собой право относить банки к категории проблемных за несоответствие размера уставного капитала требованиям законодательства.
Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №336, вступающее в действие с момента опубликования - 30 мая.
Регулятор напомнил, что требования к минимальному размеру уставного капитала банков на уровне 500 млн грн установлены в статье 31 Закона Украины «О банках и банковской деятельности».
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Вместе с тем, Нацбанк напомнил, что для банков, уставный капитал которых не отвечает этим требованиям, установлен поэтапный план докапитализации.
Как сообщал УНИАН, НБУ обязал небольшие банки ускорить приведение минимального капитала в соответствие с требованиями законодательства, или до уровня не менее 500 млн грн.
В частности, банки должны довести уставный и регулятивный капитал до минимального размера 120 млн грн к 17 июня 2016 года, 200 млн грн – к 11 июля 2017 года, 300 млн грн – к 11 июля 2018 года, 400 млн грн – к 11 июля 2019 года, 450 млн грн – к 11 июля 2020 года, 500 млн грн – к 11 июля 2024 года.
По оценкам банкиров, выполнение требований НБУ может стать неподъемной задачей для ряда небольших финансовых учреждений, в связи с чем процессы слияния и ликвидации на банковском рынке ускорятся.