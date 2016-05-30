НБУ сможет признавать банки проблемными за невыполнение требований по капиталу

Национальный банк Украины закрепил за собой право относить банки к категории проблемных за несоответствие размера уставного капитала требованиям законодательства.

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №336, вступающее в действие с момента опубликования - 30 мая.

Регулятор напомнил, что требования к минимальному размеру уставного капитала банков на уровне 500 млн грн установлены в статье 31 Закона Украины «О банках и банковской деятельности».

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Вместе с тем, Нацбанк напомнил, что для банков, уставный капитал которых не отвечает этим требованиям, установлен поэтапный план докапитализации.

Как сообщал УНИАН, НБУ обязал небольшие банки ускорить приведение минимального капитала в соответствие с требованиями законодательства, или до уровня не менее 500 млн грн.

В частности, банки должны довести уставный и регулятивный капитал до минимального размера 120 млн грн к 17 июня 2016 года, 200 млн грн – к 11 июля 2017 года, 300 млн грн – к 11 июля 2018 года, 400 млн грн – к 11 июля 2019 года, 450 млн грн – к 11 июля 2020 года, 500 млн грн – к 11 июля 2024 года.

По оценкам банкиров, выполнение требований НБУ может стать неподъемной задачей для ряда небольших финансовых учреждений, в связи с чем процессы слияния и ликвидации на банковском рынке ускорятся.