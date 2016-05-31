США уступили первенство самой конкурентоспособной экономики в мире Гонконгу

Соединенные Штаты уступили первое место в рейтинге конкурентоспособности экономики, сообщает Прайм со ссылкой на отчет Международного института управленческого развития (IMD).

"Первая строчка рейтинга досталась Гонконгу, который уже был лидером в 2012 году. США, которые лидировали три года подряд, опустились на третье место. Второе место досталось экономике Швейцарии. На четвертом и пятом местах - Сингапур и Швеция соответственно", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Гонконг стал лидером рейтинга благодаря приверженности созданию благоприятной среды для бизнеса, Швейцария была отмечена за ее качество, пояснил глава IMD Артуро Брис.

"США по-прежнему имеют лучшие экономические показатели в мире, но есть много других факторов, которые мы принимаем во внимание при оценке конкурентоспособности", - рассказал он.

"Китай свои позиции в рейтинге конкурентоспособности ослабил, опустившись на три позиции, с 22-го места на 25-е. На последнем месте рейтинга оказалась Венесуэла, она занимает 61-ю строчку", - отмечает издание.

Рейтинг IMD включает в себя 61 страну мира с разным уровнем национального дохода и различными политико-экономическими системами государственного управления. Шкала конкурентоспособности экономики демонстрирует насколько страны способны создавать условия для эффективного развития бизнеса и роста ВВП. Рейтинг составляется с 1989 года.