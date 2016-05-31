В НБУ определились, когда заработают новые жесткие требования к банкам по кредитным рискам

Комитет по финансовой стабильности согласовал новое положение Национального банка Украины о кредитных рисках банков, которое вступит в силу с 1 января 2017 года.

Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой в ходе совещания с топ-менеджерами 40 крупнейших банков страны.

Как отметила Рожкова, новые требования к отчетности банков по управлению кредитными рисками в тестовом режиме начнут действовать уже с августа 2016 года.

Читайте такжеНБУ сможет признавать банки проблемными за невыполнение требований по капиталу

По ее словам, эти требования будут более жесткими, чем существующие. В том числе ужесточаются требования к банковским залогам и финансовому состоянию заемщиков.

"Главной задачей введения новых требований к кредитным рискам банков является закрытие "лазеек", которыми пользовались банки для снижения объемов резервирования", - пояснила Рожкова.

Она заверила, что новое положение о кредитных рисках банков полностью соответствует международной практике надзора за банковской системой.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк ранее планировал ввести в действие новую инструкцию об оценке банками кредитных рисков с 1 апреля 2016 года, однако новая методика регулятора вызвала бурную критику банкиров, в связи с чем НБУ продолжил работу над документом совместно с банковским сообществом.