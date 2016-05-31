Платежный баланс Украины в апреле сведен с профицитом $468 миллионов

Платежный баланс Украины в апреле текущего года, по предварительным данным, сведен с профицитом на уровне 468 миллионов долларов против дефицита по итогам апреля 2015 года на уровне 168 миллионов долларов.

Как сообщается на сайте НБУ, с начала года, за январь-апрель, сальдо платежного баланса остается отрицательным и составляет 345 миллионов долларов, но этот показатель в 6 раз меньше дефицита за аналогичный период предыдущего года на уровне 2,109 миллиарда долларов.

Согласно приведенным данным, текущий счет платежного баланса в апреле сведен с профицитом 327 миллионов долларов, за январь-апрель – с дефицитом 639 миллионов долларов.

Счет операций с капиталом сведен с профицитом на уровне 3 миллиона долларов в апреле и 34 миллиона долларов – в январе-апреле.

Дефицит финансового счета составил 138 миллионов долларов в апреле и 260 миллионов долларов – за январь-апрель.

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Как сообщал УНИАН, платежный баланс Украины в марте текущего года, по предварительным данным, сведен с дефицитом на уровне 859 миллионов долларов, что в 2,8 раза больше дефицита по итогам марта 2015 года на уровне 308 миллионов долларов.

С начала года, за январь-март, сальдо платежного баланса также отрицательное и составляет 813 миллионов долларов, что в 2,4 раза меньше дефицита за аналогичный период предыдущего года на уровне 1,941 миллиарда долларов.

Платежный баланс Украины по итогам 2015 года вернулся из дефицитного в профицитное состояние, положительное сальдо составило 849 миллионов долларов. США против отрицательного сальдо в 13,3 миллиарда долларов США в 2014 году.

Национальный банк Украины прогнозирует профицит сводного платежного баланса в 2016 году на уровне около 1,2 миллиарда долларов, что вместе с поступлениями от МВФ позволит нарастить международные резервы Украины до 18,7 миллиарда долларов.