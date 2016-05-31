Россия идет на дно: профицит внешней торговли с начала года упал почти на 50%

Положительное сальдо торгового баланса России в январе-апреле снизилось на 47,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 31,4 миллиарда долларов, передает ПРАЙМ со ссылкой на мониторинг Минэкономразвития.

Читайте такжеАналитики исследовали деградацию экономики России за 16 лет правления Путина (графики)"Экспорт товаров в январе-апреле 2016 года, по оценке, составил 83,9 миллиарда долларов (снижение на 30,6% к январю-апрелю к 2015 года). Импорт товаров в январе-апреле 2016 года, по оценке, составил 52,5 миллиарда долларов (снижение на 13,7% к январю-апрелю 2015 года)", - говорится в документе.