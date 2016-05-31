Депутаты отказались повысить прожиточный минимум и отменить ограничение выплат работающим пенсионерам

Депутаты Верховной Рады отклонили законопроект о повышении прожиточного минимума, отмене налогообложения пенсий и отказе от ограничения выплат работающим пенсионерам.

За принятие соответствующего законопроекта №4316 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2016 год» (относительно социальных выплат)" в первом чтении проголосовали 163 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Один из инициаторов документа председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко сообщила, докладывая по законопроекту, что принятый в конце прошлого года бюджет на 2016 год сократил социальные стандарты, в частности, для работающих пенсионеров и малообеспеченных семей.

"Законопроект, который был принят как бюджет, является ужасным и требует срочного пересмотра. Наш законопроект в балансе с доходами и расходами и полностью устраняет все эти недостатки, и мы предлагаем, чтобы он был сейчас принят в первом чтении", - сказал Тимошенко.

Глава подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета Александр Горбунов отметил, что Комитет ВР по вопросам бюджета не успел рассмотреть данный законопроект. В то же время, он подчеркнул, что необходимо получить предварительное заключение правительства относительно возможности осуществить предусмотренные в законопроекте расходы из бюджета. Также он отметил, что по закону прожиточный минимум и минимальная зарплата могут устанавливаться лишь правительственными законопроектами.

"Министерство финансов не поддерживает данный законопроект, отмечая отсутствие реальных источников покрытия дополнительных расходов госбюджета. По расчетам Минфина, только повышение социальных стандартов требует около 59 миллиардов гривень расходов, а в целом на все предложенные направления необходимо дополнительно более 70 миллиардов гривень", - сказал Горбунов.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроектом предусматривается повысить в 2016 году прожиточный минимум, минимальную зарплату и минимальную пенсию на 5%, что, по мнению авторов, позволит начать процесс доведения их размеров до обоснованного значения в соответствии с методологией 2000 года в течение 10 лет.

Также предлагается отменить налогообложение пенсий и ограничение на выплату пенсий работающим пенсионерам, которые сейчас получают 85% своей пенсии. Инициаторы законопроекта предлагают увеличить пособия на детей малообеспеченным семьям с 85% до 100% прожиточного минимума.

В документе указывается, что расходы на финансирование профессионально-технических училищ и других учебных заведениях должны быть возложены только на областные бюджеты и бюджет города Киева. Ранее, напомним, Верховная Рада поддержала законопроект о финансировании ПТУ за счет как областных бюджетов, так и государственного. В частности, Кабинет министров выделил из государственного бюджета 500 миллионов гривень дотации областным бюджетам для финансирования профессионально-технических училищ. Как сообщила Тимошенко, в местных бюджетах не хватает средств для финансирования ПТУ. Также она отметила, что принятие бюджета на 2016 год привело к отмене государственного обеспечения питания для детей 1-4 классов.

В пояснительной записке отмечается, что предложенные изменения увеличат расходы госбюджета в 2016 году на 43,8 миллиарда гривень. Их предлагается компенсировать за счет увеличения поступлений налога на доходы физических лиц и единого социального взноса, в том числе от легализации теневой экономики, а также за счет средств Нацбанка, увеличения налога на дивиденды с 5% до 18%, остатков средств на едином казначейском счете.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 19 мая текущего года приняла в первом чтении правительственный законопроект об отмене налогообложения пенсий, в три раза превышающих минимальную зарплату, которое действовало в Украине с марта 2014 года, и ко второму чтению ввести норму о налогообложении более высоких пенсий.

Также Верховная Рада приняла правительственный закон о внесении изменений в государственный бюджет, предусматривающий увеличение социальных стандартов с 1 декабря 2016 года на 10% вместо запланированных ранее 6%.

В то же время, премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что правительство в текущем году может повысить социальные стандарты свыше тех 10%, которые уже прописаны в законе.