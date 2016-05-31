Дефицит внешней торговли товарами Украины вырос почти на 30%

Дефицит внешней торговли товарами Украины по итогам января-апреля 2016 года составил 1,706 миллиарда долларов, что на 28,9% больше дефицита за январь-апрель 2015 года на уровне 1,324 миллиарда долларов.

Читайте такжеПлатежный баланс Украины в апреле сведен с профицитом $468 миллионов

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, экспорт товаров в январе-апреле 2016 года составил 9,915 миллиарда долларов, сократившись по сравнению с январем-апрелем 2015 года на 15%, импорт сократился на 10,5% - до 11,621 миллиарда долларов.

Нацбанк отмечает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешней торговли товарами Украины по итогам января-марта 2016 года составил 1,6 миллиарда долларов, что на 40,7% больше дефицита за январь-март 2015 года в 1,1 миллиарда долларов.