Рада отменила обязательную госрегистрацию иностранных инвестиций

Верховная Рада приняла закон, предусматривающий отмену обязательной государственной регистрации иностранных инвестиций.

За принятие Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отмены обязательности государственной регистрации иностранных инвестиций» в целом проголосовали 259 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк заявил, докладывая по законопроекту №2763, что регистрация иностранных инвестиций – лишняя и коррупциогенная норма, поскольку участие иностранных инвесторов в украинских компаниях фиксируется в уставных документах.

«Это те минимальные шаги, которые мы сегодня просто обязаны делать, не откладывая, чтобы облегчить приход иностранных инвестиций в Украину», - сказал Галасюк.

Депутат отметил, что лишь отмены данной нормы недостаточно для существенного роста поступления инвестиций в страну, и необходимо также создавать другие стимулы для иностранных инвесторов.

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Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, обязательность регистрации инвестиций создает неоправданные препятствия для бизнеса. Факт того, что предприятие имеет иностранные инвестиции, фиксируется уставными документами и вносится в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц - предпринимателей. Информация о наличии иностранных инвестиций, их размере и структуре инвесторов является общедоступной информацией.

Как сообщал УНИАН, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 31 декабря 2015 года составил 43,371 млрд долл., что на 2,373 млрд долл., или на 5,19%, ниже показателя на начало прошлого года на уровне 45,745 млрд долл.

При этом объем освоенных капитальных инвестиций в Украине в январе-декабре 2015 года составил 251,154 млрд грн, что на 1,7% ниже показателя за аналогичный период 2014 года.

В 2016 году правительство рассчитывает привлечь порядка 5 млрд долл. инвестиций.